Врач рассказала, почему люди переедают

Люди переедают из-за спешки во время приема пищи, а также из-за того, что не сосредотачиваются на еде. Об этом «Радио 1» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, если растянуть удовольствие и насытить зоны мозга, можно съедать меньше. Она рекомендует есть медленнее и не отвлекаться во время этого процесса. Врач добавила, что важно также соединить психику и соматику, которые разделяются биохимическими процессами или психическими функциями.

«Иногда хочется съесть конфету или еще что-то не очень полезное. Съешьте, но исключительно после еды, то есть не на голодный желудок. Едой можно управлять в том числе. Она имеет свои определенные действия — не только физического плана», — объяснила Соломатина.

Врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева до этого рассказала «Газете.Ru», что переедание, потребление жирной и острой пищи могут нанести не меньший вред печени, чем алкоголь. По ее словам, при длительном переедании это приводит к развитию стеатоза печени (неалкогольная жировая болезнь печени), повышению уровня плохого холестерина в крови и развитию заболеваний сердца и сосудов.

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