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Россиянам рассказали, как отличить переедание от отравления

Врач Сережина: в отличие от переедания, отравление сопровождается интоксикацией
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Shutterstock

В стремлении попробовать все и сразу на новогоднем столе, человек может забыть о мерах предосторожности и почувствовать дискомфорт на следующее утро. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина. Причиной неважного самочувствия, по ее словам, могут быть как обычное переедание, так и полноценное пищевое отравление.

Специалист отметила, что переедание чаще всего проявляется в виде тяжести в животе, вздутия, изжоги, а иногда диареи.

«Как правило, через несколько часов или после сна состояние улучшается. Но если после приема пищи появляются тошнота, рвота, понос, сильные боли в животе или повышается температура, это могут быть признаки пищевого отравления», — сказала Сережина.

Она добавила, что чаще всего причиной отравления становятся некачественные продукты. Например, мясо, приготовленное без должной термической обработки. Кроме того, опасны блюда, хранящиеся дольше допустимого срока. Селедку под шубой или оливье нельзя оставлять заправленными дольше, чем на 6–12 часов, предупредила врач.

Гастроэнтеролог, терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова до этого говорила, что в новогодние праздники важно правильно сочетать продукты, чтобы не нанести вред организму.

Так, прежде всего, она советует есть больше фруктов и овощей во время праздников, причем фрукты — отдельно от других блюд. За один прием пищи следует употреблять один вид жира, белка или крахмала, например, не стоит есть мясо и сыр.

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