Переедание и жирная пища наносят печени такой же вред, как алкоголь

Врач Васильева: переедание может нанести печени не меньший вред, чем алкоголь

Неправильное питание – один из факторов развития многих заболеваний, включая проблемы с печенью. О том, как переедание отражается на здоровье этого органа, а также о самых вредных для печени продуктах, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиника», к.м.н. Наталья Васильева.

«Как известно, в первую очередь для печени вреден алкоголь. Однако, переедание, потребление жирной и острой пищи могут нанести не меньший вред. Стоит понимать, что приправы и жирная пища изобилуют токсинами, которые печень должна успеть переварить и провести их дезинтоксикацию», — предупредила Васильева.

По ее словам, потребление большого количества жирных кислот, повышенное содержание калорий в пище может привести к отложению жира в гепатоцитах (основных клетках печени). При длительном переедании это приводит к развитию стеатоза печени (неалкогольная жировая болезнь печени), повышению уровня плохого холестерина в крови и развитию заболеваний сердца и сосудов.

Как обратила внимание врач, количество людей с этими заболеваниями увеличивается с каждым годом, что превращается в серьезную проблему.

«К вредным для печени относятся продукты с высоким содержанием животных жиров, фастфуд, копчености, жареное, жирное мясо (свинина, колбасы и другие субпродукты.) К вредным также относятся также соусы, майонез, сладкие напитки, энергетические напитки», — добавила специалист.

В заключение она обратила внимание, что умеренное потребление пищи, исключение из рациона вышеперечисленных продуктов (или сокращение их потребления), а также активный образ жизни помогут сохранить здоровье и качество жизни.

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