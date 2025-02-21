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В марте Госдума рассмотрит запрет иноагентам заниматься просвещением в РФ

Пискарев: ГД рассмотрит законопроект о запрете участия иноагентов в образовании
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Григорий Сысоев/РИА Новости

В марте Государственная дума планирует рассмотреть в I чтении законопроект о полном запрете иностранным агентам заниматься просвещением и образованием в РФ. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев, передает ТАСС.

В пресс-службе комиссии уточнили, что пакет законопроектов, предусматривающий введение для иноагентов запрета на участие в процессах образования и просвещения в России, будут рассматриваться в первом чтении уже в марте текущего года.

В январе Пискарев сообщил, что в Госдуме предложили в десятки раз увеличить штрафы для иностранных агентов за несоблюдение требований регулятора — министерства юстиции РФ. По его словам, практика показала, что действующее наказание в виде предупреждения или штрафа не удерживает от совершения правонарушений.

До этого сообщалось, что писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) (Григорий Чхартишвили) может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут проект о новых штрафах для иноагентов.

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