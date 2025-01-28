В Госдуму внесут проект о новых штрафах для иноагентов

До конца недели в Государственную думу могут внести пакет законопроектов об увлечении штрафов за отсутствие маркировки иноагентов, а также их исключения из образовательного процесса. Об этом рассказал глава думской комиссии по расследованию вмешательства в дела РФ Василий Пискарев, передает РИА Новости.

«Комиссия сегодня одобрила. Планируем внести до конца недели», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что у российских правоохранителей может появиться возможность заочно привлекать к административной ответственности иностранных агентов, если те нарушат законодательство в этой сфере.

24 января Пискарев заявлял, что комиссия ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ намерена утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в стране. По его словам, заседание комиссии запланировано на 28 января.

Ранее звезду «Что? Где? Когда?» внесли в список экстремистов и террористов.