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Украинский дрон повредил газовую трубу и вызвал пожар под Новороссийском

Под Новороссийском обломки украинского дрона повредили газовую трубу
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РИА «Новости»

В поселке Верхнебаканском под Новороссийском обломки упавшего украинского дрона стали причиной повреждения газовой трубы и пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«Произошло возгорание. На данный момент открытый огонь потушен», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в стоящем рядом частном доме выбило стекло. Пострадавших, по данным оперативного штаба, нет.

На месте происшествия работают специальные службы. В поселке ввели локальный режим ЧС для помощи в восстановлении имущества.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь над российскими регионами сбили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего дронов (83) обнаружили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над Крымом сбили 30 вражеских беспилотников, еще восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем и по одному — над Курской и Брянской областями.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что этой ночью украинцы пытались атаковать гражданские объекты региона. В результате нападения ВСУ повреждения получили три дома. Кондратьев уточнил, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.

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