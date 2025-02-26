Губернатор сообщил об атаке ВСУ на Краснодарский край

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова предприняли попытку атаки по гражданским объектам Краснодарского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, в результате повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как заявил чиновник, в станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме. В поселке Стрелка повреждена крыша домовладения. В Туапсе пострадал частный дом. В здании произошел пожар, который уже ликвидирован.

«В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка», — написал губернатор.

Кондратьев добавил, что поручил главам муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества.

26 февраля губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили беспилотники на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега, отметил чиновник.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.