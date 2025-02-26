За ночь над регионами России уничтожили более 120 украинских беспилотников

За минувшую ночь над регионами России уничтожили 128 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов (83) подавили и уничтожили над территорией Краснодарского края. Над республикой Крым сбили 30 вражеских беспилотников, восемь БПЛА — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря и по одному — над территориями Брянской и Курской областей.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по гражданским объектам региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Как заявил чиновник, в станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме. В поселке Стрелка повреждена крыша домовладения. В Туапсе пострадал частный дом. В здании произошел пожар, который уже ликвидирован.

Этой же ночью губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал об уничтожении беспилотников над акваторией Черного моря. По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны. Они сбили летательные аппараты на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега.

Ранее в Госдуме рассказали, когда атаки дронов ВСУ по России прекратятся.