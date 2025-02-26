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Школьникам в Туапсе разрешили остаться дома после атаки беспилотников

В Туапсе разрешили детям не посещать школы и детские сады после атаки БПЛА
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Shutterstock

Школьникам в Туапсе разрешили не посещать уроки в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко.

«Сегодня, в связи с атакой вражеских дронов, посещение школ и детских садов в Туапсинском округе по усмотрению родителей», — написал чиновник.

При этом Бойко отметил, что все образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 26 февраля в Туапсе произошла серия взрывов. Очевидцы услышали не менее 8-10 громких звуков. В городе работали системы противовоздушной обороны.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что этой ночью ВСУ предприняли попытку атаки по гражданским объектам региона. По его словам, в результате нападения повреждения получили три дома в нескольких муниципалитетах. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в сети опубликовали фото пострадавшего дома в Туапсе после атаки ВСУ.

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