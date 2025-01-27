В Москве пенсионер получил восемь лет колонии за фейки о российской армии

В Москве пенсионера приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ

Суд приговорил московского пенсионера к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева.

«Лефортовский районный суд признал Селезнева виновным в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти», — рассказал адвокат.

По данным издания, 63-летний мужчина опубликовал две записи в соцсети «ВКонтакте». В них он комментировал произошедшее в Буче и упомянул награждение военного подразделения ВС РФ. По версии следствия, информация, изложенная в постах обвиняемого, является фейком.

Слушание проходило в закрытом режиме. Как отмечает адвокат, максимальное наказание согласно статье, по которой обвиняли москвича, составляло десять лет лишения свободы.

В январе 2025 года в Сочи мужчину отправили в колонию на пять с половиной лет за фейки о ВС РФ и самодельное оружие.

По данным следствия, мужчина утверждал, что ВС РФ якобы причастны к преступлениям в Мариуполе и Изюме, размещая соответствующие посты. Были среди записей на его странице и другие фейки, противоречившие официальной информации.

Ранее сообщалось, что суд заочно приговорил мэра Днепропетровска к колонии за фейки о ВС РФ.