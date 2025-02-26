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В Приморье отменили приговор экс-ректору МГУ и его сыну

В Приморье отменили приговор за злоупотребление экс-ректору МГУ и его сыну
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Shutterstock

Приморский краевой суд отменил приговор в отношении бывшего ректора Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского Сергея Огая и его сына Алексея. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2023 году Сергей и Алексей были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом в более чем 340 млн рублей. Их осудили на 3 и 2,5 года заключения условно. Также суд постановил взыскать с них размер причиненного бюджету университета ущерба. Тогда суд посчитал, что в 2017-2018 годах Огаи создали условия для недобросовестной конкуренции и предоставили фирмам своих знакомых заключение контрактов на поставку и ввод в эксплуатацию учебных тренажеров по максимальной стоимости.

Приговор был отменен по результатам пересмотра в апелляционном суде. Уголовное дело будет возвращено Генеральному прокурору РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. В отношении отца и сына Огай была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого суд арестовал замглавы ФАС в Татарстане Яфизова по делу о превышении полномочий.

Ранее ФАС напомнила о недопустимости навязывания дополнительных условий поставщикам.

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