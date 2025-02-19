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ФАС напомнила торговым сетям о недопустимости навязывания допусловий поставщикам

ФАС: сети не должны требовать от поставщиков снизить закупочные цены на яйца
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий, отнеся это заявление и к требованию снизить закупочные цены на куриные яйца. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служба предупредила торговые сети о недопустимости навязывания поставщикам дополнительных условий в связи с принятием постановления правительства РФ №76», — говорится в сообщении.

В ФАС пояснили, что после отмены выплаты денежного вознаграждения за реализацию куриных яиц торговые сети стали требовать от поставщиков снижения закупочных цен на 5%. Кроме того, ритейлеры начали снижать объем закупки такой продукции.

В антимонопольной службе добавили, что ФАС провела совещание с представителями «Росптицесоюза», а также из Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и торговых сетей. Ведомство в ходе встречи напомнило, что при снижении закупочных цен на продукцию, следует также снижать цены и в магазинах при реализации продукции.

12 февраля сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России проверит крупнейшие розничные сети из-за вероятного ценового сговора при продаже смартфонов Samsung Galaxy S25. Отмечалось, что поводом для анонса проверки послужила фиксация одинаковой стоимости флагманского устройства у разных ретейлеров.

Ранее «Просвещение» подало иск против ФАС.

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