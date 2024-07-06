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В России успешно испытали необычную систему ПВО

Система ПВО из FPV-дронов успешно прошла испытания в России

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Система ПВО, созданная из FPV-дронов успешно прошла испытания в России. Об этом РИА Новости сообщил разработчик данного проекта гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

«Наша система охраны FPV-ПВО — это не только дроны с «пушкой», но и необходимое наземное оборудование и специальная подготовка пилотов охраны. Мы провели все необходимые испытания комплекса FPV на одном из отечественных гражданских аэродромов. Когда мы работали, объект функционировал в штатном режиме», — рассказал Кузякин о результатах.

Одной из ключевых задач, по словам разработчика, было достижение радиотехнической совместимости FPV-системы и систем аэродрома. Для обороны аэродромов от дальних украинских беспилотников, по словам Кузякина, возможно использовать разработанные ЦКБР FPV-дроны «Джокер-10», при этом прошедшие адаптацию под новые задачи.

До этого в России была разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) под названием «Зонт» купольного типа, способная подавлять FPV-дроны противника в радиусе до 500 метров.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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