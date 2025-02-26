Средства ПВО уничтожили беспилотники над Черным морем

Четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были уничтожены над акваторией Черного моря. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, громкие звуки, которые были слышны в городе, — это работа дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО). Они уничтожили беспилотники на высоте почти в 1.5 километра на значительном расстоянии от берега, подчеркнул губернатор.

До этого Развожаев заявил, что системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВС России подавили беспилотный летательный аппарат, который упал в районе проспекта Победы в Севастополе.

Как уточнили в Спасательной службе Севастополя, инцидент обошелся без пострадавших. Незначительные повреждения получил лишь фасад многоквартирного дома. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии и поисково-спасательного отряда «Юг».

Развожаев напомнил жителям: при обнаружении подозрительных объектов необходимо немедленно звонить по номеру 112. Это позволит оперативно предотвращать риски и обеспечивать безопасность города.

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.