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В Чикагском аэропорту едва не произошло столкновение самолетов

В аэропорту Чикаго пассажирский лайнер едва не столкнулся с частным самолетом
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В аэропорту Чикаго едва не столкнулись два пассажирских самолета. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в международном аэропорту Midway во время посадки лайнера авиакомпании Southwest Airlines, летевшего рейсом из Омахи. Борт уже почти коснулся колесами взлетно-посадочной полосы, как в это время полосу стал пересекать частный самолет Bombardier Challenger 350. Экипажу удалось поднять лайнер Southwest в воздух и уйти на второй круг, тем самым избежав столкновения на земле. Спустя некоторое время самолет благополучно совершил посадку.

20 февраля сообщалось, что в аэропорту в штате Аризона столкнулись два частных самолета.

17 февраля в аэропорту канадского города Торонто во время посадки перевернулся пассажирский самолет авиакомпании Delta Airlines.

Ранее самолет упал на автобус с людьми в Бразилии.

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