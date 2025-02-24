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Аэропорт Сочи начал работать по фактической погоде

Аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде
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Аэропорт Сочи перешел на режим работы по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По ее данным, на территории города Сочи и федеральной территории «Сириус» наблюдаются неблагоприятные погодные условия. Аэропорт и перевозчики делают все возможное, чтобы не было задержки рейсов, однако главным приоритетом является безопасность полетов, поэтому воздушная гавань сейчас работает по фактической погоде, отметили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время вылет четырех рейсов задерживается более чем на два часа из-за позднего прибытия бортов в аэропорт Сочи.

23 февраля в пресс-службе заявили, что экипажи 11 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за возможного усиления ветра в Сочи. Пилоты приняли такое решение для обеспечения безопасности полетов. Самолеты ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе. Позже из-за улучшения погодных условий рейсы, приземлившиеся в других городах, начали вылетать в Сочи.

Ранее в Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов.

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