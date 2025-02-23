Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Экипажи 11 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи
close
karel291/Wikimedia

Экипажи 11 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за возможного усиления ветра в  Сочи, заявили в пресс-службе аэропорта города. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что экипажи самолетов приняли подобное решение для обеспечения безопасности полетов. Воздушные суда ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе.

Позднее в пресс-службе добавили, что из-за улучшения погодных условий рейсы, приземлившиеся в других городах, начали вылетать в Сочи.

Отмечается, что все службы аэропорта усилены для максимально оперативного обслуживания рейсов в период массового прибытия.

23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что авиарейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба) сел в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем.

По предварительным данным, самолет приземлился в Пулково в 14:37. По данным 78.ru, на борту находились 436 человек, а посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

Ранее самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами