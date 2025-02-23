Несколько рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды

Экипажи 11 воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за ветра в Сочи

Экипажи 11 воздушных судов приняли решение уйти на запасные аэродромы из-за возможного усиления ветра в Сочи, заявили в пресс-службе аэропорта города. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что экипажи самолетов приняли подобное решение для обеспечения безопасности полетов. Воздушные суда ушли на запасные аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе.

Позднее в пресс-службе добавили, что из-за улучшения погодных условий рейсы, приземлившиеся в других городах, начали вылетать в Сочи.

Отмечается, что все службы аэропорта усилены для максимально оперативного обслуживания рейсов в период массового прибытия.

23 февраля Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что авиарейс из Москвы в Кайо-Коко (Куба) сел в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем с двигателем.

По предварительным данным, самолет приземлился в Пулково в 14:37. По данным 78.ru, на борту находились 436 человек, а посадка прошла в штатном режиме. Никто не пострадал.

Ранее самолет American Airlines посадили в Риме из-за угрозы взрыва.