ИГ планирует теракты на карнавалах в Нидерландах и ФРГ

Группировка ИГ (организация запрещена в России) пригрозила устроить теракты на карнавалах в Нидерландах и ФРГ. Об этом пишет Bild.

По данным издания, террористы планируют атаковать людей в ходе нескольких карнавалов в Кёльне в «бабий четверг» — последний четверг перед Великим постом, а в «розовый понедельник» (завершающий день карнавала) в городе Нюрнберг в Баварии. В массовых празднествах в эти дни участвуют сотни тысяч человек. Также среди возможных целей атак — музыкальный «Фестиваль любви» в Роттердаме.

До этого в Германии 18-летнего юношу обвинили в подготовке теракта в посольстве Израиля. Также полиция эвакуировала один из потсдамских жилых домов из-за того, что в нем нашли взрывчатку. В пресс-службе ведомства сообщали, что эта операция связана с арестом молодого уроженца Чечни.

Ранее в Берлине задержали россиянина по подозрению в финансировании ИГ.