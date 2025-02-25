В Грузии запретили движение транспорта по дороге к Верхнему Ларсу

В Грузии из-за непогоды закрыли дорогу к российской границе

В Грузии из-за высокой опасности схода лавин ограничено движение транспорта на автомобильной дороге, ведущей к пункту пропуска «Верхний Ларс» на границе с Россией. Об этом со ссылкой на Департамент автодорог сообщает «Sputnik Грузия».

В настоящее время запрет на передвижение транспорта введен на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс (Военно-Грузинской дороги).

По сведениям, полученным из Национального агентства окружающей среды Грузии, движение автомобилей на участках Млета- Гудаури и Степанцминда-Ларс происходит в безостановочном режиме.

18 февраля Федеральная таможенная служба России (ФТС) сообщила, что движение транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» приостановлено.

В ночь на 17 февраля управление МЧС РФ по Северной Осетии — Алании сообщило, что из-за ухудшения погоды на территории Грузии было закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги.

Ранее свыше тысячи фур застряли на границе РФ и Грузии.