Движение всех видов транспорта через Верхний Ларс приостановлено

Движение транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового», — говорится в сообщении.

16 февраля ФТС сообщала, что движение через пункт пропуска было приостановлено только для большегрузного транспорта. Мера была связана с невозможностью обеспечения безопасного проезда транспортных средств из-за ухудшающихся погодных условий.

В ночь на 17 февраля управление МЧС РФ по Северной Осетии — Алании сообщило, что из-за ухудшения погоды на территории Грузии было закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги. Непогода привела к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта.

Ранее в Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погоды.