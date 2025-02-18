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Движение всех видов транспорта через Верхний Ларс приостановлено

ФТС: движение транспорта приостановлено через Верхний Ларс из-за непогоды
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Владимир Иванов/РИА «Новости»

Движение транспорта через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе России с Грузией приостановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

«В связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска Верхний Ларс в направлении на выезд из РФ приостановлено для всех видов транспорта: в том числе и для легкового», — говорится в сообщении.

16 февраля ФТС сообщала, что движение через пункт пропуска было приостановлено только для большегрузного транспорта. Мера была связана с невозможностью обеспечения безопасного проезда транспортных средств из-за ухудшающихся погодных условий.

В ночь на 17 февраля управление МЧС РФ по Северной Осетии — Алании сообщило, что из-за ухудшения погоды на территории Грузии было закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги. Непогода привела к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта.

Ранее в Северной Осетии ввели режим ЧС из-за погоды.

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