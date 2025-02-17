На Военно-Грузинской дороге закрыли движение для грузовиков

Из-за ухудшения погоды на территории Грузии закрыто движение для грузовиков на российском участке Военно-Грузинской дороги. Об этом сообщает Главное управление МЧС РФ по Северной Осетии — Алании.

Непогода привела к невозможности обеспечить безопасный проезд автотранспорта. В связи с этим, а также с учетом рекомендаций грузинской пограничной полиции, с 23:00 мск 16 февраля до особого распоряжения запрещено движение большегрузных автомобилей на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из России.

19 января сообщалось, что в очереди на границе Российской Федерации и Грузии перед контрольно-пропускным пунктом «Верхний Ларс» находятся 1325 фур из разных стран.

Военно-Грузинская дорога — единственный оставшийся сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и Арменией. Трасса тянется от Владикавказа до Тбилиси, пересекая пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».

При этом в зимний сезон движение транспортных средств по Военно-Грузинской дороге периодически приостанавливается. Обычно причинами для этого служат снегопады и угрозы схода лавин.

Ранее в Красноярском крае на дорогу сошла лавина.