Свыше тысячи фур застряли на границе РФ и Грузии у КПП «Верхний Ларс»

В очереди на границе РФ и Грузии перед КПП «Верхний Ларс«находятся 1325 фур из разных стран. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Среди застрявших у границы фур ожидают проезда 400 армянских фур.

До этого движение фур по Военно-Грузинской дороге приостановили из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога — единственный оставшийся сухопутный маршрут, соединяющий Россию с Грузией и Арменией. Трасса тянется от Владикавказа до Тбилиси, пересекая пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс».

При этом в зимний сезон движение транспортных средств по Военно-Грузинской дороге периодически приостанавливается. Обычно причинами для этого служат снегопады и угрозы схода лавин.

10 января на федеральной дороге «Иртыш» в Курганской области временно остановили движение пассажирского и грузового транспорта. Ограничения действовали на участке трассы с 126-го по 250-й километр, а причиной их введения стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее российские пограничники ушли с армяно-иранской границы.