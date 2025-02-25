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Министр национального единства пообещал украинцам за границей бронь от мобилизации

Чернышев: живущим за границей украинцам дадут бронь от мобилизации
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Граждане Украины, проживающие за границей, смогут получить бронь от мобилизации в специальных зарубежных центрах с последующим трудоустройством на родине, заявил министр национального единства республики Алексей Чернышев. Об этом сообщает «Страна.ua».

Он подчеркнул, что задача ведомства состоит в том, чтобы человек при пересечении границы уже имел статус, который не позволяет ему попасть в ситуацию, когда между границей и работой его мобилизуют.

Так министр прокомментировал проблему предоставления брони от мобилизации украинцам за рубежом, которых могут привлечь для работы в оборонной отрасли.

До этого британская газета Times писала, что в ВСУ не соблюдают условия контрактов призывников. В январе главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация не перекрывает потребности Вооруженных сил Украины в людях.

В том же месяце газета The Washington Post писала, что в 2024 году мобилизовали около 200 тысяч украинцев. Издание также привело слова командира батальона Вооруженных сил Украины с Покровского направления по имени Тарас. Он отметил, что не знаком с точными цифрами потерь, однако «они ужасны».

Ранее в ВСУ заявили, что под мобилизацию попадут все мужчины на Украине.

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