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Петербуржец надругался над инвалидом и прокусил ей половые органы

78.ru: в Петербурге мужчина изнасиловал инвалида с синдромом Дауна
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Shutterstock/271 EAK MOTO

Жителя Петербурга подозревают в надругательстве над соседкой с синдромом Дауна. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в доме на 2-й Комсомольской улице, в Красносельском районе города. По данным издания, сосед постучал в квартиру к женщине, с которой они уже раньше общались.

После того, как она открыла, подозреваемый изнасиловал ее и прокусил половые органы. Затем он, предположительно, прижал инвалида к матрасу. В результате женщина не выжила.

Спустя некоторое время после инцидента знакомая пришла проведать пострадавшую, но заметила, что та лежала в неестественной позе.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Новосибирске женщину задержали за изнасилование девушки. Пьяная подозреваемая накинула пострадавшей на шею провод, после чего та потеряла сознание. Заметив это, задержанная надругалась над ней.

Ранее в Кургане поймали мужчину, который попросил школьницу о помощи и изнасиловал ее.

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