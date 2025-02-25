Россиянин попросил школьницу о помощи, утащил в подвал и изнасиловал

В Кургане поймали мужчину, который попросил школьницу о помощи и изнасиловал ее

В Кургане полиция задержала мужчину, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России.

Инцидент произошел в одном из домов Третьего микрорайона. По информации местных Telegram-каналов, злоумышленник попросил 16-летнюю девушку придержать дверь в подъезд. Та откликнулась на просьбу о помощи, подошла к мужчине. В этот момент он затащил школьницу в помещение, утянул в подвал, где совершил в отношении нее противоправные действия.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам, после поступления в полицию сообщения о его преступлении.

«Им оказался 36-летний мужчина, зарегистрированный в Челябинской области, ведущий скитальческий образ жизни на территории Кургана. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления», — рассказали в пресс-службе МВД, добавив, что задержанный признался в содеянном.

Ранее в Петербурге мужчина с ножом изнасиловал администратора салона красоты.