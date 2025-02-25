Пьяная женщина накинула девушке на шею провод и изнасиловала, когда та потеряла сознание

В Новосибирске 33-летнюю женщину подозревают в надругательстве над девушкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в съемной квартире. По словам собеседника, подозреваемая затянула на шее пострадавшей удлинитель, и, когда девушка потеряла сознание, изнасиловала ее.

Женщину задержали, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

В беседе с полицейскими задержанная рассказала, что в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вину она признала.

За преступление ей грозит срок до десяти лет. Известно, что женщина приехала в Новосибирск из Тывы.

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