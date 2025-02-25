В ЛНР запретили съемку гособъектов

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подписал указ, в рамках которого фото- и видеосъемка государственных объектов в ЛНР будет запрещена на период военного положения. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Из текста документа следует, что ограничения будут действовать в отношении съемки зданий и помещений органов государственной власти. Также гражданам нельзя будет снимать на фото или видео объекты органов военного управления, местного самоуправления, а также подведомственных им учреждений.

«Кроме того, запрещено размещать материалы фото и видеофиксации в сети Интернет. Исключение — зарегистрированные в установленном законом порядке СМИ, а также лица, которые ведут съемку по согласованию с соответствующими госорганами», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который наделил государственные органы правом ограничивать доступ к информации о своей деятельности в период военного положения. Согласно документу, в законе «О военном положении» будет расширен перечень мер, применяемых на территориях, где введен данный режим.

Ранее в Еврокомиссии усомнились, что военное положение на Украине оправдано.