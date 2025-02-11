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В Еврокомиссии усомнились, что военное положение на Украине оправдано

В ЕК призвали Украину задуматься о целесообразности военного положения
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Возглавляющий генеральный директората Еврокомиссии (ЕК) по расширению и восточному соседству (DG ENEST) Герт Ян Копман призвал Киев задуматься о целесообразности военного положения. Его слова на конференции по вопросу присоединения Украины к ЕС приводит «Страна.ua».

По мнению представителя ЕК, военное положение изменило демократические процедуры в республике, но она «вернется к конституционной нормальности» после окончания конфликта.

«Я действительно советую вам уже сейчас изучить необходимость и пропорциональность тех ограничений военного положения, которые действуют сейчас. Детально изучить», — сказал Копман, обращаясь к депутатам Рады.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский в интервью британскому каналу ITV News сообщил, что не будет приостанавливать военное положение в стране ради выборов. Политик заверил, что не боится их, но украинцы против их проведения во время военных действий.

Полномочия президента Украины истекли в мае 2024 года после пятилетнего пребывания на посту главы государства. После этого, согласно конституции, следовало назначить новые выборы, однако это не было сделано из-за военного положения. Оно, как и всеобщая мобилизация на Украине, были объявлены в день начала СВО, 24 февраля 2022 года.

Ранее Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным, если ЕС и США «не кинут» Украину.

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