Путину рассказали о планах по развитию парка «Остров мечты»

Крупнейший крытый парк аттракционов в Европе — «Остров мечты», который находится в Москве, — станет еще больше за счет увеличения его открытой части. Об этом заявил председатель правления холдинга «Остров мечты» Амиран Муцоев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном сайте Кремля.

«Начали его уже вовсю строить. В следующем году мы его открываем», — доложил Путину Муцоев.

Он рассказал главе государства, что «Остров мечты» стал самым большим крытым парком развлечений в Европе, заняв территорию в 100 га. Парк работает четыре года, за это время его посетили почти 20 млн человек. Муцоев также уточнил, что кроме аттракционов в парке есть детская и молодежная зоны, концертный зал на 4,5 тысячи посадочных мест, где проходят театрализованные постановки и шоу.

До этого Владимир Путин назвал место, которое в первую очередь стоит посетить туристам в Москве. По словам российского лидера, это Кремль. Затем гости столицы могут обратить внимание на другие популярные достопримечательности, в том числе и на парк аттракционов «Остров мечты».

Ранее Путин оценил инвестиционную привлекательность Москвы.