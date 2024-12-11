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Путин оценил инвестиционную привлекательность Москвы

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира, привлекающим инвесторов

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», трансляцию ведет пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что город является привлекательным местом для инвестором как в сфере технологий, так и в сфере промышленности, науки и образования.

«Есть, что показать. И показывая это, есть возможности приглашать и наших партнеров, и друзей для работы в Москве», — подчеркнул он.

До этого эксперт по недвижимости Левченко призвал вкладывать в помещения в новостройках.

Как сообщала газета «Известия», россияне за год стали в 1,5 раза чаще покупать или строить дома для перепродажи.

По словам экспертов, покупка ликвидной загородной недвижимости с целью инвестиций сейчас вполне обоснована на фоне текущей рыночной ситуации: земля дорожает, себестоимость строительства растет, а инфраструктура в локациях с индивидуальной жилой застройкой развивается.

Ранее москвич вложился в мем-криптовалюту и потерял 3 млн рублей.

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