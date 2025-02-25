Путин рассказал, что туристам стоит посмотреть в Москве первым делом

Путин: сначала в Москве надо увидеть Кремль, а потом — «Остров мечты»

Президент РФ Владимир Путин назвал место, которое стоит посетить туристам в Москве первым делом. На встрече с председателем правления крытого парка развлечений «Остров мечты» Амираном Муцоевым российский лидер заявил, что сначала в столице надо увидеть Кремль, а уже потом все остальные достопримечательности, пишет ТАСС.

В ходе беседы с президентом Муцоев заявил, что время нахождения туристов в Москве увеличилось в два раза. Если раньше они приезжали в столицу на три дня, и в основном это были бизнес-туристы, то сегодня россияне гуляют по городу вместе с семьями по шесть дней. В один из дней, по словам Муцоева, туристы посещают «Остров мечты».

««Остров мечты», а дальше уже остальные планы — Кремль и так далее», — сказал Муцоев. «Сначала — Кремль, а потом «Остров мечты»», — поправил его Путин.

До этого российский президент заявил, что гордится красотой Москвы, и посетовал, что не может часто любоваться городом. По мнению Путина, столица РФ может гордиться не только своей современной транспортной инфраструктурой, но и ухоженными, чистыми улицами, а также благоустроенными парками.

Ранее Путин оценил инвестиционную привлекательность Москвы.