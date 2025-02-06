В России предложили создать единый реестр домашних животных

Законодательное собрание Санкт-Петербурга хочет обязать владельцев всех домашних животных регистрировать своих питомцев в едином общегосударственном реестре. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

5 февраля депутаты городского парламента в первом чтении одобрили проект федеральной инициативы об обязательной маркировке домашних животных и их регистрации в едином реестре. Предполагается, что во всероссийской информационной системе будут содержаться данные о питомцах и их владельцах. Вести такой реестр, а также определять порядок и срок регистрации животных будет правительство России.

Депутаты отметили, что регистрация и чипирование в первую очередь направлены на собак. Это позволит упростить поиск потерявшегося питомца или привлечь к ответственности владельца, нарушающего правила содержания домашних животных.

18 декабря сообщалось, что депутаты Приморья приняли региональный законопроект, который обязывает владельцев собак регистрировать своих питомцев.

Ранее юноша из Петербурга стал вором из жалости к бездомным животным.