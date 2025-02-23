В Ставрополе собаки набросились на девятилетнюю девочку

СК: в Ставрополе девятилетняя девочка не выжила после встречи с собаками

В Ставрополе на улице Чапаева собаки набросились на девятилетнюю девочку, ребенок не выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления СК России.

Инцидент произошел днем 23 февраля. Девочка гуляла рядом с участком, на котором местная жительница вне вольера содержала собак. В результате животные накинулись на ребенка. Мужчина, проживающий рядом, предпринял попытку отогнать собак, выстрелив в них.

«Однако было уже поздно, спасти ребенка не удалось», — отметили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ. Хозяйка собак задержана, решается вопрос об избрании меры пресечения, добавили в СК.

10 февраля сообщалось, что в Хабаровском крае в Николаевске-на-Амуре бродячие собаки набросились на десятилетнюю девочку, которая шла в школу. По данным Telegram-канала Amur Mash, ребенка отбили у псов прохожие. Девочка госпитализирована, псы разодрали ей руки и голову, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Хакасии полицейскому пришлось стрелять, чтобы спасти школьника от стаи бродячих собак.