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В дипмиссии РФ рассказали о контактах с властями Франции после взрывов в Марселе

Посольство РФ работает с властями Франции после взрыва у дипмиссии в Марселе
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Manon Cruz/Reuters

Посольство и генеральное консульство РФ работает с властями Франции после взрыва у здания дипмиссии в Марселе. Об этом РИА Новости заявили в посольстве России в Париже.

«Будем добиваться от французской стороны выяснения всех обстоятельств случившегося и наказания виновных», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что двух человек задержали после взрыва у российского консульства в Марселе. По факту нападения на генконсульство РФ было заведено уголовное дело.

24 февраля стало известно, что на территории генконсульства РФ в Марселе произошел взрыв после того, как неизвестные бросили бутылки с зажигательной смесью в сад дипведомства.

Позже официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что случившееся «имеет все признаки теракта», и призвала усилить безопасность дипведомства.

Ранее в МИД Франции высказались о нападении на генконсульство РФ.

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