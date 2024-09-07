Путин рассказал о своей любви к Москве

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что гордится красотой Москвы, и посетовал на то, что редко может полюбоваться городом. Слова главы государства приводит ТАСС.

По мнению Путина, наряду с современной транспортной инфраструктурой, российская столица может гордиться своими ухоженными, чистыми улицами, благоустроенными парками.

«Мне, конечно, редко удается посмотреть на всю эту красоту, но все-таки иногда я позволяю себе это сделать», — признался президент, выступая в концертном зале «Зарядье».

Глава государства обратился к жителям столицы по случаю Дня города. Он поздравил граждан с 877-летием Москвы и обратил внимание, что в самые сложные этапы истории они остро чувствовали свою ответственность за страну и совершали ратные подвиги.

Президент также заявил, что в настоящее время в зоне проведения специальной военной операции вместе с жителями регионов находятся тысячи москвичей.

Ранее сообщалось, что в павильоне «Умный город» на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня города.