На дне рождения дочери экс-главы Северной Осетии устроили драку с участием киллера

На дне рождения дочери экс-главы Северной Осетии Тамерлана Агузарова, который был главой республики с 2015 по 2016 год, гости устроили драку со стрельбой. После праздника задержали участника банды киллеров Аслана Гагиева, пишет Telegram-канал Baza.

Как пишет канал, 27-летняя женщина отмечала праздник в ресторане «Тиволи Парк», когда начался конфликт между гостями и сотрудниками заведения.

«‎По словам очевидцев, одна из подруг Дианы избила официантку, после чего конфликт перерос в массовую драку. На место были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. С места происшествия полицейские изъяли 9 гильз от спортивного оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что охранник заведения получил травму — у него рваная рана губы и полости рта.

Позже полицейские задержали одного из участников драки. По информации канала, им оказался мужчина в возрасте 39 лет, ранее отбывавший наказание за особо тяжкое преступление. Baza утверждает, что ранее он мог входить в банду киллеров Аслана Гагиева и имел прозвище Джако.

16 февраля в Подольске произошла драка со стрельбой в кафе. По данным полиции, в кафе на улице Московской между семейной парой и двумя другими людьми произошла ссора, во время которой началась драка и один из мужчин выстрелил в другого. После инцидента медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине, характер их травм не раскрывается.

Ранее директора школы-интерната в российском регионе оштрафовали за драку с матерью ученика.