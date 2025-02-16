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В Подольске произошла драка со стрельбой в кафе

Полиция проверяет сообщения о драке со стрельбой в кафе в Подольске
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Shutterstock

Полиция проверяет сообщения о драке со стрельбой в кафе в Подольске. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Московской области.

По данным полиции, в кафе на улице Московской между семейной парой и двумя гражданами произошла ссора, во время которой началась драка и один из мужчин выстрелил в участника ссоры. После инцидента медицинская помощь потребовалась мужчине и женщине, характер их травм не раскрывается.

Задержаны двое подозреваемых 1987 и 2002 годов рождения, у одного из них был изъят травматический пистолет. Оружие принадлежало ему на законных основаниях.

До этого в «Кофеманию» на Кутузовском проспекте в Москве зашел мужчина с предметом, похожим на пистолет, после чего в ресторане началась паника, часть посетителей стала прятаться под столами и выбегать на улицу. При этом стрельбы не было. Суд арестовал троих участников инцидента в «Кофемании» на 15 суток, признав их виновными в мелком хулиганстве.

Ранее директора школы-интерната в российском регионе оштрафовали за драку с матерью ученика.

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