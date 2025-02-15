Директора школы-интерната в российском регионе оштрафовали за драку с матерью ученика

В Орске наказали директора школы-интерната, которая ударила мать ученика. О решении суда сообщает ЕАН.

Конфликт между женщинами произошел в учебном заведении 2 сентября. Мать четверых детей пришла в школу, чтобы поговорить с директором, и во время ссоры стала хватать оппонентку за пальцы и выкручивать их. В ответ директор интерната, у которой после этой встречи остались ссадины и кровоподтеки, тоже причинила женщине и ее ребенку телесные повреждения.

Руководитель образовательного учреждения подала иск первой, но в итоге стала ответчицей. Однако свою вину так и не признала. Тем не менее суд решил, что ее действия были умышленными и назначил два штрафа по 5 тыс. рублей каждый – за мать и за ребенка. В январе родительницу оштрафовали на эту же сумму.

Ранее матери проблемных детей подрались в элитной гимназии в Екатеринбурге.