Самолет с отказавшей системой радиолокации готовится к экстренной посадке в Москве

Пассажирский самолет, на борту которого произошла поломка, готовится совершить экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным канала, экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы. Baza отмечает, что самолет пропал с радаров диспетчеров.
В данный момент он готовится к посадке. На взлетно-посадочной полосе его ожидают сотрудники МЧС.
Всего на борту авиалайнера находятся около 100 человек.
19 февраля сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Нижнекамск, был вынужден вернуться в столицу из-за неисправности датчика управления механизацией.
До этого в Норильске экстренную посадку совершил пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускались закрылки.
Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.