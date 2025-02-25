Самолет с отказавшей системой радиолокации готовится к экстренной посадке в Москве

Baza: «Суперджет» готовится к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево

Пассажирский самолет, на борту которого произошла поломка, готовится совершить экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву «Суперджета» сообщил об отказе радиолокационной системы. Baza отмечает, что самолет пропал с радаров диспетчеров.

В данный момент он готовится к посадке. На взлетно-посадочной полосе его ожидают сотрудники МЧС.

Всего на борту авиалайнера находятся около 100 человек.

19 февраля сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Нижнекамск, был вынужден вернуться в столицу из-за неисправности датчика управления механизацией.

До этого в Норильске экстренную посадку совершил пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускались закрылки.

Ранее в Аризоне столкнулись два самолета.