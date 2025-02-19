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Самолет с неисправностью совершил аварийную посадку в Шереметьево

РИА Новости: самолет вернулся в Шереметьево после срабатывания датчика
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Alex Gensher/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Sukhoi Superjet, летевший из Москвы в Нижнекамск, благополучно сел в Шереметьево после срабатывания датчика. Об этом сообщили РИА Новости источники в экстренных службах.

По данным источников агентства в экстренных службах, борт выполнял рейс в Нижнекамск. Однако ему пришлось вернуться в столицу из-за неисправности датчика управления механизацией.

Этим же утром пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускались закрылки, благополучно приземлился в Норильске. В момент вылета на борту воздушного судна находилось 151 человек и шесть членов экипажа.

До этого стало известно, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске задержали прилет 22 рейсов. По данным табло, задержались рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Еще опаздывают два международных рейса из Ферганы и Дубая.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.

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