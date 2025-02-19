Самолет из Красноярска совершил экстренную посадку в Норильске

Пассажирский Boeing из Красноярска, у которого не выпускаются закрылки, благополучно приземлился в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Самолет совершил штатную посадку в Норильске. До этого он более часа вырабатывал топливо», — заявил собеседник агентства.

В момент вылета на борту воздушного судна находилось 151 человек и шесть членов экипажа.

Закрылки необходимы лайнерам для увеличения площади крыла, его несущей способности при взлете и посадке.

До этого стало известно, что в аэропорт Толмачево в Новосибирске задерживается прилет 22 рейсов. По данным табло, задержались рейсы из Норильска, Барнаула, Сургута, Самары, Москвы, Омска, Улан-Удэ, Братска, Благовещенска, Талакана, Кызыла, Магадана, Мирного и Нового Уренгоя. Еще опаздывают два международных рейса из Ферганы и Дубая.

18 февраля самолет Ан-24, выполняющий рейс из Олекминска в Якутск, несколько минут не мог сесть в аэропорту назначения из-за неисправности шасси. На борту было 34 пассажира и пять членов экипажа. Спустя 15 минут после объявления тревоги борт успешно приземлился.

Ранее сотни россиян не могли почти сутки улететь в Таиланд из Екатеринбурга.