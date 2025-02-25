СК расследует 163 факта повреждения памятников советским воинам в странах ЕС

Отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ расследует 163 факта повреждения памятников воинам СССР в Европе. Об этом рассказал его руководитель Александр Пастухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, сотрудники ведомства расследуют факты осквернений и повреждений памятников, находящихся на территории 15 стран, входящих в Евросоюз. По версии следствия, в этих государствах ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада СССР в победу над фашистской Германией.

Уточняется, что уголовную ответственность понесут 253 иностранных гражданина, из них 90 человек из Латвии, 84 из Литвы и 57 с Украины.

25 февраля стало известно, что гражданин Литвы Валдас Барткевичюс (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Ранее два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом.