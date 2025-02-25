Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК расследует 163 факта повреждения памятников советским воинам в странах ЕС

СК: идет расследование 163 фактов повреждения памятника советским воинам в ЕС
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ расследует 163 факта повреждения памятников воинам СССР в Европе. Об этом рассказал его руководитель Александр Пастухов в беседе с РИА Новости.

По его словам, сотрудники ведомства расследуют факты осквернений и повреждений памятников, находящихся на территории 15 стран, входящих в Евросоюз. По версии следствия, в этих государствах ведется целенаправленная работа по пересмотру вклада СССР в победу над фашистской Германией.

Уточняется, что уголовную ответственность понесут 253 иностранных гражданина, из них 90 человек из Латвии, 84 из Литвы и 57 с Украины.

25 февраля стало известно, что гражданин Литвы Валдас Барткевичюс (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), осквернивший мемориал в Курской области и оправдывавший теракт в «Крокус Сити Холле», объявлен в международный розыск и заочно арестован.

В ноябре прошлого года Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении гражданина Литвы Вальдаса Барткевичюса за осквернение памятника советским воинам в Курской области.

Ранее два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами