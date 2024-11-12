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Против литовца, осквернившего памятник советским воинам в Курской области, возбудили дело

СК возбудил дело против литовца, осквернившего памятник в Курской области

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи возбудили уголовное дело в отношении гражданина Литвы, который в Курской области осквернил памятник советским воинам, заявили в Следственном комитете России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что дело против гражданина Латвии Вальдаса Барткявичюса было возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса России «Реабилитация нацизма», «Повреждение мемориального объекта, увековечивающего память советских воинов» и «Публичное оправдание терроризма».

7 ноября прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело по обвинению в наемничестве гражданина Латвии Кристса Анцанса, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины.

В отношении гражданина Латвии была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СК возбудили дело в отношении наемника ВСУ из Грузии.

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