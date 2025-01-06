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Два мальчика потушили Вечный огонь в Петербурге, забросав его снегом

В Петербурге два мальчика потушили Вечный огонь, забросав его снегом
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В Петербурге дети забросали Вечный огонь снегом, и он потух. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 5 января в Красном Селе. Два восьмилетних мальчика потушили Вечный огонь — один подбежал к нему и пнул туда снег, а второй набрал охапку и бросил туда же.

Через некоторое время детей нашли и доставили в отдел полиции, где провели с ними профилактическую беседу. В ближайшее время решится вопрос о привлечении родителей детей к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Отмечается, что мать одного из мальчиков до сих пор находится в отделении полиции, куда ее доставили в состоянии сильного алкогольного опьянения. Ее сына отправили в центр помощи семье и детям.

Прокуратура организовала проверку по факту инцидента. В ее ходе, кроме прочего, будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее в подмосковном Клину задержали вандалов, которые сожгли венок на Вечном огне.

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