РИА: в «Ласточкином гнезде»‎ считают, что сброшенная со скалы кошка не выжила

Кошка сотрудников крымского замка-музея «Ласточкино гнездо» Муся, которую посетитель скинул с 40-метровой высоты смотровой площадки, вероятно, не выжила. Об этом сказала сотрудница музея Татьяна в беседе с РИА Новости.

По словам женщины, Муся родилась на территории рядом с замком. Всегда нравилась туристам и позировала им, не проявляла агрессии к людям.

В Telegram-канале замка также рассказали, что Мусю найти не удалось.

«Сегодня нам хотелось бы поделиться грустной новостью о нашей любимой кошке Мусе. К сожалению, после того как она была скинута с балкона замка «Ласточкино гнездо»‎, мы ее так и не нашли. Сегодня уже третий день после происшествия, и, увы, надежда с каждым днем становится все меньше. Видимо, Муся уже на радуге»‎, — говорится в сообщении.

Мужчине, выбросившему кошку со смотровой площадки‎ в Крыму, грозит до трех лет лишения свободы. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В ближайшее время будет проведена экспертиза на его вменяемость, писало РИА Новости.

Как сообщал «‎АиФ-Петербург»‎, при входе в музей «Ласточкино гнездо» мужчина предъявил удостоверение инвалида и заявил, что страдает психическим расстройством. Из Ялты он был намерен возвращаться в Петербург автостопом. Однако его задержали в Джанкое, в 180 километрах от Ялты, когда он спал на вокзале.

23 февраля в поселке Гаспра на территории Крыма мужчина выкинул кошку из «Ласточкиного гнезда» — псевдоготического замка, расположенного на мысе Ай-Тодор на вершине 40-метровой скалы.

Ранее хозяин отрезал язык коту, который без разрешения попробовал бекон.