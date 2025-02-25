Один из нападавших на российское генконсульство в Марселе попал на камеры

Камера консульства России во французском Марселе зафиксировала лицо одного из устроивших взрыв, когда тот снял маску. Об этом сообщил РИА Новости генконсул Станислав Оранский.

По его словам, первая экспертиза показала, что в самодельных взрывных устройствах, которые бросили на территорию генконсульства, была алюминиевая кислота. Полиция ожидала встретить подозреваемых в нападении на консульство на проукраинской акции в понедельник, добавил дипломат.

Взрыв произошел 24 февраля. Неизвестные бросили на его территорию три СВУ и скрылись, задержать их не удалось. Сотрудники и посетители консульства не пострадали. В России заявили, что у нападения есть «все признаки теракта», а также потребовали от французской стороны расследования и усиления мер безопасности дипломатических учреждений. МИД Франции осудил произошедшее.

После инцидента Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой». Максимальное наказание по ней составляет до 20 лет лишения свободы.

Подробности случившегося — в материале «Газеты.Ru».

Ранее посольство РФ в Швеции усилило меры безопасности на фоне сообщений СВР о терактах.