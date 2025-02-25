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Стали известны подробности разрыва кабеля, соединяющего Финляндию и Германию

Cinia: кабель между Финляндией и Германией повредили еще в январе
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Victor Lisitsyn

Подводный кабель, соединяющий Финляндию и Германию, повредили еще в январе. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора Cinia, передает РИА Новости.

«Повреждение подводного кабеля C-Lion1 компании Cinia, предположительно, произошло в воскресенье 26 января 2025 года», — говорится в сообщении.

21 февраля в Балтийском море у берегов острова Готланд получил повреждения подводный кабель, который соединяет Финляндию и ФРГ. Прокуратура Швеции и береговая охрана ведут расследование.

В Балтийском море было зафиксировано уже несколько инцидентов с кабелями. Так, 26 января подводный оптоволоконный кабель, который проложен по дну моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия.

В свою очередь, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.

Ранее сообщалось, что в Канаде вновь был поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий острова с материком.

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