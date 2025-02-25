В Краснодарском крае продолжаются работы по демонтажу кормы танкера «Волгонефть-239»

Кормовая часть танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, почти демонтирована. Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного штаба Краснодарского края.

«Производится разделка кормовой части «Волгонефти-239». Верхняя часть судна по большей части уже снята. Разрезаны седьмой, восьмой и шестой танки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе демонтажа части судна транспортируют ближе к берегу для дальнейших работ.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В феврале представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее Минтранс РФ рассказал о демонтаже танкера «Волгонефть-239».