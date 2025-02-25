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В МИД РФ рассказали об эвакуации жителей Курской области из украинских Сум

Мирошник: жизням курян, которых эвакуируют из украинских Сум, ничего не угрожает
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Антон Денисов/РИА Новости

Жизням жителей Курской области, которых планируется вернуть на родину из украинских Сум, ничего не угрожает. Об этом рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, речь идет о нескольких десятках людей, которые сейчас находятся в Сумской области Украины, по ним ведется диалог для организации их выезда на территорию России через Белоруссию. Переговоры продолжаются.

Мирошник уточнил, что эти люди ограничены в своих передвижениях и возможностях. Они хотят максимально в короткий срок покинуть территорию Украины.

«Вроде бы их жизни ничего не угрожает, но избежать давления, унижения вряд ли получается», — добавил дипломат.

14 февраля президент России Владимир Путин поручил правительству, министерству обороны и региональным органам власти организовать по принципу «одного окна» поддержку для жителей Курской, Белгородской и Брянской областей, которые пострадали от действий украинской армии.

20 января сообщалось, что сотрудники Российского Красного Креста нашли 1419 пропавших жителей Курской области и помогли им воссоединиться с семьями.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в Курской области оценили ущерб от атак ВСУ.

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