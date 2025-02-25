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Общественники предложили отменить ограничения в законе о такси

РГ: закон о такси предлагают изменить, чтобы остановить отток водителей
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BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Таксисты и общественники направят обращения на имя премьер-министра Михаила Мишустина, а также председателей обеих палат парламента с просьбой отменить ограничения в законе о такси.  Об этом сообщает «Российская газета».

По словам депутата Государственной думы России Дмитрия Гусева, в такси необходимо создавать комфортные и удобные условия для всех участников перевозок.

Отмена ограничений поможет вернуть водителей, которые ушли с рынка после принятия закона, считает парламентарий.

До этого президент Объединения самозанятых России (ОСР) Игорь Жмакин обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой не принимать в нынешнем виде рассматриваемый Госдумой проект закона, который обязывает таксопарки и самозанятых водителей такси использовать автомобили только отечественной сборки.

17 февраля зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков сообщил, что средний месячный доход водителя такси в Москве составляет 60 - 100 тыс. рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» прокомментировал жалобы таксистов на завышение цен на автомобили.

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